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Эрдоган: Совет Безопасности ООН превратился в защитника Израиля
Президент Турции призвал к реформе ООН, где США накануне наложили вето на гуманитарную резолюцию по Газе
Эрдоган: Совет Безопасности ООН превратился в защитника Израиля
Фото: AA / Others
9 декабря 2023 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к реформированию Совета Безопасности ООН, где США накануне наложили вето на резолюцию, призывающую к немедленному гуманитарному прекращению огня в секторе Газа.

«Из-за вето США решение принято не было. Крайне важно реформировать Совет Безопасности ООН», — сказал он в своем выступлении на мероприятии, посвященном Всемирному дню прав человека в Стамбуле. Слова президента Турции приводит агентство Анадолу.

«Мы потеряли надежду на СБ ООН, — сказал он. — С 7 октября Совет Безопасности, миссией которого является установление глобального мира, превратился в защитника Израиля».

Эрдоган подчеркнул, что израильское правительство при полной поддержке Запада совершает зверства и массовые убийства в секторе Газа, которые позорят человечество в целом.

«Мясники Газы» рано или поздно будут привлечены к ответственности за преступления против человечности, добавил Эрдоган. По его словам, справедливый мир возможен, но не с США, потому что они на стороне Израиля.

Президент Турции подчеркнул, что Всеобщая декларация прав человека ООН грубо нарушается в Газе и на оккупированных палестинских территориях.

Ранее США применили право вето в СБ ООН и заблокировали подготовленный ОАЭ проект гуманитарной резолюции, в котором содержится требование о немедленном прекращении огня в зоне израильско-палестинского конфликта. За резолюцию проголосовали 13 из 15 членов Совбеза.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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