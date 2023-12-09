Число палестинцев, погибших в результате нападений израильских сил и еврейских поселенцев на оккупированном Западном берегу и в Иерусалиме с 7 октября, возросло до 274.

Как сообщает агентство Анадолу со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины, погиб еще один палестинец, получивший ранения в пятницу на оккупированном Западном Берегу реки Иордан.

25-летний Рами Джамаль аль-Джанбад получил тяжелое ранение во время рейда в лагерь беженцев «Аль-Фариа» в городе Тубас.

Несмотря на усилия врачей, жизнь молодого палестинца не удалось спасти.

Израильские силы убили шестерых палестинцев в ходе рейда на лагерь беженцев «Аль-Фариа» недалеко от города Тубас на северо-востоке оккупированного Западного берега в пятницу.

Как писал TRT на русском, по данным организации «Врачи без границ», после 7 октября израильские силы ужесточили рейды на Западном берегу реки Иордан. В частности, в регионе увеличилось количество нападений на палестинцев, которые заканчиваются смертельным исходом — огнестрельные ранения в голову и живот.