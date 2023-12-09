Новая массовая пропалестинская демонстрация прошла в Лондоне. Как пишет агентство Анадолу, на митинге собрались десятки тысяч человек, призывали к прекращению огня в войне в Газе.

Марш начался в полдень от Бэнк-Джанкшен и завершился на Парламентской площади.

Протестующие скандировали лозунги против преступлений Израиля и несли палестинские флаги и плакаты с надписями: «Оккупации больше нет», «Как вам не стыдно, Риши Сунак», «От реки до моря Палестина будет свободна», «Свобода Палестине», «Положить конец геноциду» и «Прекращение огня немедленно».

Митинг стал реакцией на недавнее решение Великобритании воздержаться от принятия резолюции Совета Безопасности ООН (СБ ООН), призывающей к немедленному гуманитарному прекращению огня в секторе Газа.

Ранее США применили право вето в СБ ООН и заблокировали подготовленный ОАЭ проект гуманитарной резолюции, в котором содержится требование о немедленном прекращении огня в зоне израильско-палестинского конфликта. За резолюцию проголосовали 13 из 15 членов Совбеза.

Как писал TRT на русском, постоянный представитель Палестины при ООН Рияд Мансур заявил, что Израиль уже два месяца ведет войну, основанную на лжи, в секторе Газа, и призвал членов ООН «проснуться уже сейчас».