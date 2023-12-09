Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что попытки возобновить ядерную сделку, которая была фактически отменена бывшим президентом США Дональдом Трампом, становятся все более бесполезными.

«Сегодня чем дальше мы продвигаемся, тем более бесполезным становится Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)», — заявил Амир Абдоллахиан, выступая перед студентами Тегеранского университета.

«Поскольку красные линии Ирана зачастую игнорировались другой стороной, в настоящее время мы не находимся на пути к возвращения к соглашению», — сказал Амирабдоллахян.

«Конечно, это не означает, что мы отказались от соглашения. Если соглашение будет отвечать нашим интересам, то мы примем его со всеми его недостатками», — добавил он.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.

США при Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.