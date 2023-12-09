Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел в Вашингтоне встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Во время беседы они обсудили конфликт между Израилем и ХАМАС, усилия по обеспечению того, чтобы конфликт не распространился на другие места в регионе, необходимость освобождения оставшихся пленных и доставку гуманитарной помощи. Об этом сообщает агентство Анадолу.

Госсекретарь также отметил важность одобрения Турцией членства Швеции в НАТО.

«Мы очень четко излагаем нашу позицию по ситуации в секторе Газа нашим американским коллегам. Мы очень ясно заявили им (США) о серьезности ситуации здесь, о том, что не будет больше толерантности, и какие шаги необходимо предпринять в этом отношении», — заявил Фидан по итогам беседы.

Глава МИД Турции также отметил, что на встрече с Блинкеном обсуждалось членство Швеции в НАТО.

«Конечно, наша позиция здесь ясна: в результате переговоров, проведенных в НАТО, наш президент и премьер-министр Швеции были на трехстороннем саммите. Есть вопросы, над которыми мы работаем», — сказал Блинкен. Он добавил, что соответствующее решение будет принимать парламент Турции.