Число погибших в результате атак армии Израиля на сектор Газа с 7 октября превысило 17 700 человек. Об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на пресс-секретаря Минздрава в Газе Ашрафа аль-Кудру.

В числе погибших 295 работников медицинской службы.

По его словам, за последние сутки в результате израильских атак в палестинском эксклаве погибли 213 человек.

Он отметил, что число раненых в результате атак в Газе возросло до 48 780 человек.

Под обстрел израильской армии попали 132 медицинских учреждения, 22 больницы и 46 медцентров приостановили свою работу.

Как писал TRT на русском, 1 декабря израильская армия объявила об окончании перемирия в Газе и возобновлении боевых действий. При этом Израиль начал наносить удары не только по северной, но и по центральной части сектора Газа.

При этом 4 декабря Израиль объявил о расширении наземной операции на юг Газы. В частности израильские войска продвигаются в южную часть палестинского эксклава в район города Хан-Юнус.