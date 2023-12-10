Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что международное сообщество должно сконцентрировать свое внимание на борьбе с нарушениями прав человека в секторе Газа.

«Продолжающиеся бесчеловечные нападения в секторе Газа наносят большой удар не только по фундаментальным правам палестинского народа, но и по общим ценностям всего человечества», –– отметил глава дипломатического ведомства по случаю Всемирного дня прав человека.

Он добавил: «Тот факт, что трагедия до сих пор не остановлена, показывает слабость международной системы».

Фидан подчеркнул, что общая обязанность всех стран — остановить резню мирных жителей в Газе и принять меры для установления устойчивого мира.

«Турция привержена прекращению этой резни против палестинского народа, –– подчеркнул министр. –– Она будет продолжать работать вместе со всеми членами международного сообщества, которые ценят человеческое достоинство и обладают совестью и моралью, чтобы обеспечить возрождение Палестинского государства на основе границ 1967 года».

Фидан подчеркнул, что всем странам крайне важно занять принципиальную, последовательную позицию и избегать двойных стандартов, чтобы должным образом защитить общие ценности и человеческое достоинство, которые составляют фундамент Всеобщей декларации прав человека.