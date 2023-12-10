Система здравоохранения в секторе Газа «стоит на коленях и рушится», заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на специальном заседании Исполкома ВОЗ по ситуации на оккупированных Израилем территориях. Он указал на «тревожные сигналы об эпидемических заболеваниях, включая кровавую диарею и желтуху», а также на данные об обострении респираторных инфекцией.

«По мере того как все больше людей переезжают на все более ограниченные территории, перенаселенность в сочетании с отсутствием достаточного питания, воды, жилья и санитарии создают идеальные условия для распространения болезней, –– сказал Гебрейесус. –– Ожидается, что риск будет усиливаться по мере усугубления ситуации и приближения зимних условий».

Гендиректор ВОЗ отметил, что в Газе «в среднем на каждые 700 человек приходится одна душевая кабина и один туалет на каждые 150 человек». Это на фоне того, что, по сведениям организации, только 14 из 36 больниц в этой части Палестины «функционируют хотя бы частично». Не работают почти две трети центров первичной медико-санитарной помощи.

«Потребность в охране здоровья резко возросла, а возможности системы здравоохранения снизились до трети от того, что было», –– подчеркнул Гебрейесус.

По его словам, дебатируемый на встрече Исполкома проект резолюции предусматривает увеличение материального и технического содействия сектору здравоохранения в секторе Газа, наращивание сотрудничество с партнерами и оценку воздействия нынешней кризисной ситуации на охрану здоровья в целом.