В центре повестки телефонных переговоров между президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Биньямином Нетаньяху была «острая ситуация в зоне палестино-израильского конфликта и, в частности, катастрофическая гуманитарная обстановка в секторе Газа», сообщила пресс-служба Кремля по итогам беседы.

«Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях. Вместе с тем крайне важно, чтобы противодействие террористическим угрозам не приводило к столь тяжелым последствиям для гражданского населения. Российская сторона готова оказывать всевозможное содействие в целях облегчения страданий мирных жителей и деэскалации конфликта», –– подчеркивается в сообщении российской стороны.

Согласно версии разговора, которую представила канцелярия Нетаньяху, премьер-министр Израиля выразил недовольство тем, что Москва ведет тесное сотрудничество с Тегераном.

Отдельно Нетаньяху упрекнул своего собеседника за позицию России на международных площадках. «Премьер-министр выразил недовольство позицией российских представителей в ООН и на других форумах в отношении Израиля», –– обращает внимание канцелярия главы правительства.

Ранее Москва поддержала представленную ОАЭ резолюцию о ситуации в секторе Газа, в которой содержалось требование прекратить огонь. Документ был заблокирован в Совете Безопасности ООН американскими дипломатами.