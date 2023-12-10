Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уведомил президента США Джо Байдена, что его страна может прибегнуть к «военному варианту» в Йемене в том случае, если хуситское движение «Ансар Аллах» продолжит проецировать угрозу на город Эйлат и международные морские пути. Об этом сообщил 12-й канал израильского ТВ со ссылкой на источники.

Накануне представители «Ансар Аллах» пообещали останавливать все суда в Красном море, которые следуют к израильским берегам. Это, как следовало из заявления, должно стать сигналом правительству Нетаньяху о необходимости прекратить огонь в секторе Газа и предотвратить гуманитарную катастрофу.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Белый дом консультируется со своими союзниками в регионе Персидского залива по поводу перспективы военного сценария в отношении хуситов. Обеспокоенность американской стороны связана со свободой навигации в Красном море.

Как отмечало агентство, дискуссии со странами Персидского залива уже на раннем этапе выявили нежелание региональных игроков вступать в острую конфронтацию с йеменской вооруженной группой. Причину Bloomberg видит в недоверии крупных аравийских государств к тому, что США сохранят приверженность своим союзническим обязательствам.