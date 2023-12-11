Большая часть жителей США не одобряет политику президента страны Джо Байдена по израильско-палестинскому конфликту. Об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на данные опроса, проведенного телеканалом CBS News.

Отмечается, что лишь 20% американцев считают, что действия администрации Белого дома служат установлению мира в секторе Газа. При этом резко негативно по поводу политики Байдена в Газе высказались 34% респондентов.

46% респондентов назвали действия США по палестинской проблеме неэффективными. Согласно опросу, 61% американцев не разделяют политику лидера США в конфликте между Израилем и ХАМАС.​​​​​​​

Отмечается, что позиция Байдена по отношению к Израилю привела к усилению разногласий внутри Демократической партии.

В анкетировании приняли участие 2144 человека. Опрос проводился 6-8 декабря.

Как писал TRT на русском, в начале декабря ректоры ведущих университетов США столкнулись с жесткой критикой в Конгрессе США из-за пропалестинских акций, которые проходят в вузах. Законодатели раскритиковали любые пропалестинские акции в стенах университетских кампусов, назвав их проявлением «ненависти по отношению к евреям».