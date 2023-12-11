В армии Израиля сообщили о гибели еще четырех военнослужащих в блокированном секторе Газа. Об этом со ссылкой на израильскую сторону сообщает агентство Анадолу.

Таким образом, число израильских военнослужащих, убитых в палестинском эксклаве с 7 октября, достигло 430. При этом 102 представителя ВС Израиля погибли после начала наземной операции в Газе.

«Трое солдат резервных сил погибли в ходе столкновений в секторе Газа: 35-летний Гидеон Илани, 36-летний Итай Берри и 42-летний Авитар Коэн. Семьи погибших проинформированы», — следует из сообщения.

Кроме того, 34-летний израильский военный Гал Бекхир погиб в дорожно-транспортном происшествии при исполнении служебных обязанностей, отметили в армейской пресс-службе, не приводя прочих деталей.

Как писал TRT на русском, 1 декабря израильская армия объявила об окончании перемирия в Газе и возобновлении боевых действий. При этом Израиль начал наносить удары не только по северной, но и по центральной части сектора Газа.

При этом 4 декабря Израиль объявил о расширении наземной операции на юг Газы. В частности израильские войска продвигаются в южную часть палестинского эксклава в район города Хан-Юнус.