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С 7 октября в Газе погибли 430 израильских военных
Армия Израиля сообщила о гибели еще четырех военнослужащих в секторе Газа
С 7 октября в Газе погибли 430 израильских военных
Фото: AA / Others
11 декабря 2023 г.

В армии Израиля сообщили о гибели еще четырех военнослужащих в блокированном секторе Газа. Об этом со ссылкой на израильскую сторону сообщает агентство Анадолу.

Таким образом, число израильских военнослужащих, убитых в палестинском эксклаве с 7 октября, достигло 430. При этом 102 представителя ВС Израиля погибли после начала наземной операции в Газе.

«Трое солдат резервных сил погибли в ходе столкновений в секторе Газа: 35-летний Гидеон Илани, 36-летний Итай Берри и 42-летний Авитар Коэн. Семьи погибших проинформированы», — следует из сообщения.

Кроме того, 34-летний израильский военный Гал Бекхир погиб в дорожно-транспортном происшествии при исполнении служебных обязанностей, отметили в армейской пресс-службе, не приводя прочих деталей.

Как писал TRT на русском, 1 декабря израильская армия объявила об окончании перемирия в Газе и возобновлении боевых действий. При этом Израиль начал наносить удары не только по северной, но и по центральной части сектора Газа.

При этом 4 декабря Израиль объявил о расширении наземной операции на юг Газы. В частности израильские войска продвигаются в южную часть палестинского эксклава в район города Хан-Юнус.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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