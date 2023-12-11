Призывы к «водной справедливости» в Газе на климатическом саммите COP28

«Мы хотим положить конец водному апартеиду и добиться того, чтобы «водная справедливость» стала правом человека». Экологи на конференции ООН по изменению климата призывают положить конец использованию Израилем воды в качестве оружия в секторе Газа. #trtнарусском #палестина #вода #климат #газа #секторгаза #апартеид #экология #изменениеклимата #израиль #trtrussian