ПОЛИТИКА
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Призывы к «водной справедливости» в Газе на климатическом саммите COP28
«Мы хотим положить конец водному апартеиду и добиться того, чтобы «водная справедливость» стала правом человека». Экологи на конференции ООН по изменению климата призывают положить конец использованию Израилем воды в качестве оружия в секторе Газа. #trtнарусском #палестина #вода #климат #газа #секторгаза #апартеид #экология #изменениеклимата #израиль #trtrussian
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11 декабря 2023 г.
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