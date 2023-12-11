Евреи пишут на снарядах послания для палестинцев

Евреи, приехавшие из США, посещают военные части в Израиле и пишут на гаубичных снарядах послания для палестинцев. Один из них написал «с наилучшими пожеланиями», другие – названия своих городов в США. По последним данным, в результате жесточайших воздушных и наземных атак в секторе Газа погибли 17 700 палестинцев, почти 49 тыс. получили ранения. #trtнарусском #израиль #палестина #послание #снаряд #бомба #евреи #сша #палестинцы #газа #пожелание #издевательство #атакаизраиля #trtrussian