ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Евреи пишут на снарядах послания для палестинцев
Евреи, приехавшие из США, посещают военные части в Израиле и пишут на гаубичных снарядах послания для палестинцев. Один из них написал «с наилучшими пожеланиями», другие – названия своих городов в США. По последним данным, в результате жесточайших воздушных и наземных атак в секторе Газа погибли 17 700 палестинцев, почти 49 тыс. получили ранения. #trtнарусском #израиль #палестина #послание #снаряд #бомба #евреи #сша #палестинцы #газа #пожелание #издевательство #атакаизраиля #trtrussian
ититиьт / Others
11 декабря 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us