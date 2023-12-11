Палестинец клянется отомстить за смерть детей

Палестинец оплакивает погибших детей, которых убили израильские снайперы в Хан-Юнусе на юге Газы. В перенаселенном городе, по разным данным, проживает около 600 тыс. перемещенных гражданских лиц. Но, несмотря на это, он подвергается сильным бомбардировкам со стороны Израиля. Разрушены линии водоснабжения и основные дороги, соединяющие Хан-Юнус с Рафахом. #trtнарусском #палестина #месть #палестинец #дети #палестинскиедети #местьзадетей #газа #атакаизраиля #израиль #ханюнус #рафах #trtrussian