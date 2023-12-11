Верховный суд Индии в понедельник подтвердил правомочность закона об отмене специального статуса штата Джамму и Кашмир. Соответствующий законопроект был принят правительством премьер-министра Нарендры Моди в 2019 году.

«Мы считаем, что осуществление президентских полномочий по изданию конституционного порядка, отменяющего статью 370 Конституции, является действительным», — цитирует агентство Анадолу заявление конституционной коллегии Верховного суда Индии.

«Все положения Конституции Индии могут быть применены к штату Джамму и Кашмир», — отмечается в нем.

Верховный суд обратился к правительству с просьбой провести местные выборы к сентябрю следующего года.

Таким образом, решение Нью-Дели упразднить особый статус Джамму и Кашмира получило поддержку высшей судебной инстанции и более не может быть оспорено юридическими методами в Индии. Отмена автономного статуса региона в 2019 году привела к ухудшению отношений Индии с Пакистаном, который контролирует часть этого региона и оспаривает его принадлежность.

Ранее ряд граждан страны, несколько групп и политических партий подали в Верховный суд Индии около 20 петиций, призывая признать неконституционным решение Моди упразднить особый статус Джамму и Кашмира.

При этом бывшие главные министры Джамму и Кашмира Омар Абдулла и Мехбуба Муфтий заявили, что полиция поместила их под домашний арест до решения Верховного суда Индии. Кроме того, Народно-демократическая партия Джамму и Кашмира сообщила, что полиция опечатала двери их штаб-квартиры.