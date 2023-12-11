Кабинет президента США Джо Байдена оказался под пристальным вниманием Конгресса после того, как выяснилось, что Белый дом без одобрения законодателей одобрил поставку танковых снарядов Израилю. Сенаторы возмущены тем, что администрация президента не проводила и не проводит постоянную оценку того, совершает ли Израиль военные преступления в Газе.

Большое число погибших в Газе усилило международное давление на Вашингтон как главного оружейника и защитника Израиля. США оказались в изоляции в Совбезе ООН во время голосования по резолюции о перемирии — Вашингтон был единственным, кто выступил против немедленного прекращения огня. 11 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента Байдена за вето в Совете безопасности и поставки оружия.

Новые подробности о том, как далеко зашла администрация, чтобы вооружить Израиль в своей кампании в Газе привели к шквалу критики не только со стороны союзников США в регионе, но также со стороны Конгресса.

10 декабря Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности США опубликовало заявление, что госсекретарь Энтони Блинкен применил чрезвычайные полномочия для поставки почти 14 тыс. танковых снарядов в Израиль. При этом агентство отметило: Блинкен не стал консультироваться с Конгрессом в соответствии с Законом о контроле за экспортом вооружений.

Руководящие принципы требуют, чтобы все американские поставки оружия иностранным правительствам подвергались тщательной и постоянной проверке на соответствие Женевским конвенциям.

В меморандуме о политике поставок оружия говорится: США не должны разрешать никакие поставки оружия, если выяснится, что оно будет использоваться для совершения, облегчения или усугубления рисков военных преступлений, «включая нападения умышленно направленный против гражданских объектов».

По данным Конгресса, Израиль сбросил более 22 тыс. поставленных США бомб на сектор Газа за первые полтора месяца войны. За тот же период США поставили Израилю по меньшей мере 15 тыс. бомб, в том числе 900 кг противобункерные бомбы, а также 50 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов.

Правозащитники с самого начала военного вторжения Израиля обвиняют его в нарушении правил ведения войны и прав человека. В частности, на прошлой неделе стало известно о том, что израильские военные начали массовые задержания мужчин в секторе Газа, раздевая их до нижнего белья.

Крупнейшие международные правозащитные организации предупредили: поставляя оружие Тель-Авиву, США становятся соучастниками потенциальных военных преступлений в секторе Газа.