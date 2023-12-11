Израиль «проигрывает войну» в глазах мирового общественного мнения из-за ударов по мирному палестинскому населению. С такой оценкой выступил сенатор от штата Вермонт, независимый кандидат Берни Сандерс.

«‎‎К настоящему времени они [израильские войска] разрушили более половины домов в секторе Газа. Сложно предсказать, но в целом я считаю, что можно выиграть битву, но проиграть войну. Израиль проигрывает войну с точки зрения того, как оценивает ситуацию мировое сообщество», — уточнил сенатор.

Законодатель отметил: Израиль имеет «право обороняться» от ХАМАС, но он «не может продолжать войну против палестинского народа, нанося ужасающий ущерб мирным жителям, как это происходит прямо сейчас».

Сандерс призвал руководство США «оказать все возможное давление, чтобы призвать [премьер-министра Биньямина] Нетаньяху прекратить этот катастрофический военный подход».

По его словам, США поступили бы «‎‎безответственно, если бы предоставили Нетаньяху еще $10 млрд» для продолжения боевых действий в Газе.

Сандерс также выразил надежду на то, что США в перспективе поддержат резолюцию ООН о прекращении огня между Израилем и Палестиной. Сенатор подчеркнул: это позволило бы освободить заложников и наладить поставки «‎‎существенного количества гуманитарной помощи‎» ‎в эксклав.

8 декабря Вашингтон ветировал очередную резолюцию Совбеза ООН с призывом установить перемирие в зоне ближневосточного конфликта. За проект проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, Великобритания воздержалась от голосования. Это уже вторая резолюция с 7 октября, которую заблокировали США. В Белом доме продолжают настаивать, что Израиль имеет право продолжать боевые действия в Газе.