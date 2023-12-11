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IISS: в 2023 году в мире произошло 183 региональных конфликта
Это наиболее высокий показатель за последние 30 лет, отмечает британский Международный институт стратегических исследований. По сравнению с прошлым годом число жертв конфликтов выросло на 14%
IISS: в 2023 году в мире произошло 183 региональных конфликта
Дым от израильских атак на район Шуджайя в секторе Газа, 9 декабря 2023 года / Фото: АА  / Others
11 декабря 2023 г.

2023 год стал рекордным с точки зрения войн: в мире было зафиксировано 183 региональных конфликта. Это самый высокий показатель с 1993 года. Об этом сообщает британский Международный институт стратегических исследований (IISS).

В отчете организации отмечается: число жертв по сравнению с 2022 годом увеличилось на 14%, количество случаев насилия — на 28%.

Такая тенденция «‎‎указывает на то, что во многих частях мира ситуация становится все более проблематичной с точки зрения гуманитарных потребностей, стабилизации и восстановления».

Авторитет ООН падает

Институт также указывает на падение авторитета ООН. В Совете Безопасности страны налагают вето на резолюции друг друга — это не позволяет прийти к конкретному общему решению. Так, США в начале декабря заблокировали резолюцию о прекращении огня между Израилем и Палестиной.

Вашингтон настаивает, что Тель-Авив должен завершить свою военную операцию, хотя она уже привела к катастрофическим последствиям в Газе: свыше 17 тыс. жителей сектора убиты в результате израильских авиаударов за два месяца.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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