Эксперты опросили 1 тыс. респондентов в США и пришли к выводу, что почти половина опрошенных не поддерживает бюджетную политику администрации президента США Джо Байдена на украинском направлении.

Согласно опросу социологов Мичиганского университета, всего 27% согласились с тем, что Белый дом тратит «‎правильную сумму» на поддержание Киева‎. Лишь 11% избирателей посчитали, что США должны увеличить помощь Украине. Особенно резко недовольны бюджетной политикой Байдена сторонники республиканцев: сразу 65% заявили, что Вашингтон тратит слишком много на помощь Украине. Среди приверженцев демократов аналогично считают 32% респондентов.

Результаты опроса опубликованы за день до визита в США президента Украины Владимира Зеленского. Начиная с октября Байден изо всех сил пытается уговорить Конгресс одобрить масштабный пакет расходов на безопасность в размере $111 млрд, из которых $60 млрд планируется выделить Киеву. Законодатели от республиканцев раскритиковали предложение президента и заявили, что не намерены выделять помощь Украине.

Издание Financial Times отмечает, что американцы также недовольны расходами на поддержание Израиля. Около 40% респондентов назвали траты Белого дома на эти цели чрезмерными, лишь треть избирателей (30%) посчитала их достаточными. Главная причина недовольства избирателей в США за год до президентских выборов — обеспокоенность состоянием американской экономики. Лишь 25% респондентов считают, что финансовая система страны показывает хорошие результаты.

Американцы продолжают указывать на высокую инфляцию как на самую большую проблему, когда дело касается финансов.