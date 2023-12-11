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Сотрудники БАПОР в Газе считают, что международное сообщество их бросило
Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини заявил о «глубоком разочаровании и возмущении» из-за вето США на проект резолюции Совбеза ООН по прекращению огня в секторе Газа
Сотрудники БАПОР в Газе считают, что международное сообщество их бросило
Сектор Газа / Others
11 декабря 2023 г.

Сотрудники Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) считают, что их бросило международное сообщество из-за вето США на резолюцию Совбеза ООН по прекращению огня в палестинском анклаве. Об этом заявил генеральный комиссар агентства Филипп Лаззарини, передает CNN.

«Они [сотрудники агентства] чувствуют себя брошенными международным сообществом. <...> Они до сих пор не могут понять, почему после того как 17 000 человек были убиты, после того как почти все население было вынуждено покинуть свои дома, мы до сих пор не можем договориться о прекращении огня», — заявил Лаззарини.

По его словам, сотрудники БАПОР почувствовали «глубокое разочарование и возмущение» по поводу неспособности ООН одобрить резолюцию.

Напомним, ранее США наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН с требованием срочного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа. Проект был представлен ОАЭ совместно с более чем 80 странами, включая Турцию.

Как писал TRT на русском, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к реформированию Совета Безопасности ООН. «Из-за вето США решение принято не было. Крайне важно реформировать Совет Безопасности ООН», — сказал он в своем выступлении на мероприятии, посвященном Всемирному дню прав человека в Стамбуле.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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