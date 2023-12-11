Число сотрудников СМИ, погибших в секторе Газа из-за израильских атак, достигло 86, сообщает пресс-служба правительства палестинского анклава. Уточняется, что среди них три женщины.

1 декабря в результате израильской бомбардировки в районе Аль-Дурдж на юге Газы были убит оператор агентства «Анадолу» Мунтасир аль-Савваф. Накануне этой трагедии TRT на русском сообщал, что 18 ноября после очередного авиаудара Израиля репортер потерял практически всю свою семью. Сам аль-Савваф был ранен, но принял решение продолжать работу.

«Я останусь здесь. Несмотря ни на что, до последнего вздоха продолжу выполнять свою работу и отсылать кадры, сделанные в секторе Газа. То, что с нами сотворили оккупанты, не помешает нам продолжать нашу работу», — сказал он.

Каждый день в Газе умирают несколько сотен палестинцев, общее количество убитых уже превысило 18 тысяч человек. Большинство из них — женщины и дети.

Как ранее писал TRT на русском, израильские военные применяют запрещенный фосфор во время авианалетов на палестинские и ливанские населенные пункты. Использование этого вещества увеличивает риск для гражданского населения и противоречит международному гуманитарному праву.

«‎HRW на основании подтвержденных видеозаписей и показаний очевидцев установила, что силы Израиля использовали белый фосфор в военных операциях в Ливане и Газе 10 и 11 октября 2023 года соответственно»‎, — заявили в международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW).