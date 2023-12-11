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Иранские компании попали под санкции ЕС за военное сотрудничество с РФ
Евросоюз расширил санкции в отношении Ирана, добавив в списки пять компаний, которые занимаются производством и разработкой дронов, а также шесть физических лиц
Иранские компании попали под санкции ЕС за военное сотрудничество с РФ
ЕС ввел санкции против нескольких компаний Ирана / Others
11 декабря 2023 г.

В частности, в санкционные списки попали Shakad Sanat Asmari, Saad Sazeh Fraz Sharif и Kimia Part Sivan (KIPAS). Еще две компании — Sarmad Electronic Sepahan Company и Baharestan Kish — попали под санкции за военную помощь России, говорится в пресс-релизе ЕС. Также ограничения коснулись руководства этих организаций.

Как ранее передавало агентство «Анадолу», в сентябре ЕС включил в санкционные списки шесть юридических лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека в Иране.

«Сегодняшний пакет последовал за заявлением высокого представителя (ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля) от имени Европейского союза по случаю годовщины убийства Махсы Амини 16 сентября 2022 года, когда она находилась под стражей в иранской полиции нравов», — говорится в коммюнике совета.

Под санкции попали заместитель главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Центральном штабе безопасности и полицейские командиры провинций Мазандаран и Фарс.

Кроме того, в список включили тюрьму Качуи и ее директора и еще три иранские тюрьмы. Санкции введены также в отношении агентства «Тасним» и Высшего совета по киберпространству.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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