Армия Израиля имеет в своем арсенале дымовые шашки, содержащие белый фосфор. Об этом говорится в сообщении, озвученном в эфире израильского армейского радио.

Заявление прозвучало после того, как администрация США выразила обеспокоенность по поводу применения подобных боеприпасов при столкновениях на юге Ливана.

«В нашем распоряжении есть дымовые шашки, которые содержат белый фосфор. Они предназначены для маскировочных целей, а не для атак или создания пожара», — цитирует агентство Анадолу сообщение армии Израиля.

В заявлении отмечается, что такими дымовыми шашками обладают и многие армии западных стран, и якобы они разрешены международным правом. Утверждается, что по закону они не определяются как зажигательное оружие.

Представитель ООН Стефан Дюжаррик также выразил серьезную обеспокоенность применением армией Израиля белого фосфора, особенно в густонаселенных районах.

Палестинский телеканал «Аль-Акса» 8 декабря сообщил, что Израиль применил «фосфорные дымовые шашки» при атаке на школу в лагере беженцев Джебалия с многочисленным гражданским населением.

Правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch (HRW) также заявили о применении Израилем белого фосфора в военных операциях в секторе Газа и Ливане. В качестве доказательств правозащитники привели видеозапись агентства Анадолу.

Как писал TRT на русском, израильская армия выжигает густые лесные районы на юге Ливана, поскольку члены «Хезболлы» легко маскируются в лесистой местности, что затрудняет Израилю наносить точные удары по силам организации.