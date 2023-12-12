ВВС Израиля нанесли удар по городу Рафах на юге блокированного сектора Газа. Об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на палестинскую сторону.

Ударам подвергся жилой дом в квартале Аз-Зухур. В результате атаки погибли 12 палестинцев, включая шесть детей, десятки людей получили ранения.

Также израильские военные самолеты нанесли удары по другим городам сектора. В частности, интенсивным обстрелам подверглись лагерь беженцев «Джебалия» на севере Газы и город Хан-Юнус на юге.

Несмотря на формальное провозглашение Израилем территории вокруг КПП Рафах безопасной для мирных жителей, этот район неоднократно подвергался ударам со стороны израильских сил. Как писал TRT на русском, 1 декабря четыре человека стали жертвами атаки на дом в центре города Рафах, еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести.