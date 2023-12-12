ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
12 человек погибли в результате удара Израиля по городу Рафах
Ударам подвергся жилой дом в квартале Аз-Зухур, половина жертв – дети
12 человек погибли в результате удара Израиля по городу Рафах
Фото: AA / Others
12 декабря 2023 г.

ВВС Израиля нанесли удар по городу Рафах на юге блокированного сектора Газа. Об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на палестинскую сторону.

Ударам подвергся жилой дом в квартале Аз-Зухур. В результате атаки погибли 12 палестинцев, включая шесть детей, десятки людей получили ранения.

Также израильские военные самолеты нанесли удары по другим городам сектора. В частности, интенсивным обстрелам подверглись лагерь беженцев «Джебалия» на севере Газы и город Хан-Юнус на юге.

Несмотря на формальное провозглашение Израилем территории вокруг КПП Рафах безопасной для мирных жителей, этот район неоднократно подвергался ударам со стороны израильских сил. Как писал TRT на русском, 1 декабря четыре человека стали жертвами атаки на дом в центре города Рафах, еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us