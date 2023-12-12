В преддверии намеченного на 14-15 декабря саммита ЕС, где должно быть объявлено о начале переговоров по вступлению Киева в Евросоюз, серьезно испортились отношения Венгрии и Украины. Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила премьер-министра Виктора Орбана в участии в «информационно-психологической операции российских спецслужб» вместе с бывшим украинским лидером Петром Порошенко, который считается одним из главных оппонентов нынешнего президента страны Владимира Зеленского.

В Будапеште в ответ дали понять, что не допустят ни выделения Киеву 50 млрд евро, ни поддержки переговоров о членстве Украины в ЕС.

Не пустили за границу

Все началось с того, что по просьбе СБУ Верховная рада Украины не разрешила заграничную командировку бывшему президенту страны Петру Порошенко. В Службе безопасности Украины сослались на полученные от разведки данные, согласно которым «российские спецслужбы намерены использовать встречи некоторых украинских политиков в третьих странах в интересах РФ».

«Именно в этом контексте можно рассматривать информацию о запланированной встрече председателя партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который системно выражает антиукраинскую позицию», — говорится в сообщении СБУ, размещенном в Telegram-канале спецслужбы.

Экс-президент назвал запрет на выезд «ударом по обороноспособности Украины», отметив, что он собирался в Вашингтон и Варшаву. В США у него были запланированы переговоры с новым спикером палаты представителей американского конгресса Майклом Джонсоном.

Помимо этого, по словам Порошенко, он собирался обсудить «обеспечение почти исчерпанного в этом году финансирования военной помощи».

На происходящее в Украине довольно резко отреагировали в Венгрии. Госсекретарь, отвечающий за международные связи и коммуникацию, Золтан Ковач заявил, что Будапешт «не желает играть никакой роли во внутриполитической борьбе президента Зеленского». «Такие новости и политические чистки еще раз свидетельствуют о том, что Украина еще не готова к членству в Европейском союзе», — отметил политик.

Быстро израсходовали бюджет

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. По его словам, о членстве Украины можно будет поговорить только через несколько лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве.

Помимо этого, на саммите будет обсуждаться вопрос о создании четырехлетнего фонда помощи Киеву, в рамках которого государству планируют выделить около €50 млрд в качестве кредитов и грантов. План создания фонда помощи Украине был представлен Еврокомиссией, его одобрил Европарламент, теперь дело за лидерами входящих в ЕС стран.

Орбан выступает против выделения этих средств Киеву, отметив, что ранее выданные Украине деньги «пошли неизвестно куда». По его мнению, лучше создать особый фонд для финансовой поддержки Украины, а не «вагонами» отправлять ей деньги из бюджета ЕС.

«Давайте создадим особый денежный фонд на основе межправительственных соглашений, каждый добавит туда сколько хочет, и оттуда будем отправлять деньги Украине», — предложил премьер. Он подчеркнул, что выделение средств из внутреннего бюджета разрушает его, в результате семилетний бюджет израсходовали менее чем за три года.

В поисках компромисса

Отношения Будапешта и Киева резко ухудшились в 2017 году — из-за украинского закона об образовании, в котором предусматривались серьезные ограничения на использование в учебных заведениях языков национальных меньшинств, в том числе венгерского.

Венгрия с самого начала войны в Украине выступала против отправки оружия Киеву и введения антироссийских санкций на энергоносители. В марте 2022 года парламент страны принял запрет на поставки оружия Украине. Повлиять на Орбана, чтобы смягчить его позицию по Украине, пытается президент Франции Эммануэль Макрон. 7 декабря они встречались в Париже. Макрон и раньше пытался достичь компромисса, но без особого успеха.

При этом остается всего несколько дней до важного саммита, на котором предстоит обсудить критические для будущего Украины решения. Венгерский премьер написал два письма на имя главы Евросовета Шарля Мишеля, в которых ясно дал понять, что он против переговоров с Киевом о вступлении и вместо этого хочет провести дебаты на тему поддержки Украины странами ЕС.

Венгерский госсекретарь, отвечающий за международные связи и коммуникацию, Золтан Ковач отверг предположения о том, что премьер занял такую позицию для того, чтобы заставить Европейский совет разморозить миллиарды евро, который Брюссель заблокировал и так и не выдал Будапешту из-за опасений, что в Венгрии нарушаются принципы верховенства права.

«Наша позиция по Украине, наша позиция по пересмотру долгосрочного бюджета ЕС и по многим другим вопросам остается неизменной вне зависимости от того, что произойдет с этими средствами», — заявил он.

Постоянный представитель Бельгии в ЕС Виллем Ван де Воорде считает исход саммита ЕС «непредсказуемым». Хотя еще пару недель назад в Евросоюзе считали «само собой разумеющимся, что вышли на конечную прямую», выполняя рекомендации Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз.

Сейчас политики обдумывают разные варианты. Например, предоставить 50 млрд евро срочной помощи Украине, не добиваясь на это всеобщего согласия, чтобы таким образом обойти венгерское вето. Либо провести саммит в начале следующего года. Генсек МИД Эстонии Йонатан Всевиов полагает, что «в столь важное время для Украины и для европейской безопасности необходимо, чтобы заседание Европейского совета прошло успешно». По его словам, при необходимости лидерам Евросоюза придется не спать ночью, чтобы найти верный выход из сложившейся ситуации. «У нас нет выбора, мы должны принять эти решения», — подытожил он.