ПОЛИТИКА
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Как еврейские поселенцы в сопровождении полиции обворовывают палестинцев
В Наблусе еврейские поселенцы в сопровождении израильских военных обворовали оливковую рощу, принадлежащую палестинцам. Видео опубликовали правозащитники негосударственной организации «Еш Дин» с примечанием, что инцидент произошел в дни празднования иудеями Хануки. #trtнарусском #палестина #ханука #секторгаза #наблус #оливки #поселенцы #ешдин #палестинцы #израиль #преступление #trtrussian
итиьи / Others
12 декабря 2023 г.
Истории
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