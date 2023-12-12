Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Беларусью о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих. Об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на официальный документ, опубликованный на официальном портале правовой информации РФ.

«Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих сил Российской Федерации и Республики Беларусь, подписанное в городе Минске 28 марта 2023 года», — говорится в документе.

Соглашение предусматривает порядок взаимодействия сторон по созданию и функционированию учебно-боевых центров, предназначенных для совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил России и Беларуси.

Также документ предусматривает практическую отработку этими частями задач боевой подготовки, боевого дежурства и повышения уровня слаженности и боевой выучки.

Подобные центры будут открываться на основании совместных решений министерств обороны двух стран, которые определят направления их деятельности, состав, структуру, численность, места дислокации, сроки формирования и порядок функционирования.