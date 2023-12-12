ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Россия ратифицировала договор о создании учебно-боевых центров с Беларусью
Соглашение предусматривает создание учебно-боевых центров для совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил России и Беларуси
Россия ратифицировала договор о создании учебно-боевых центров с Беларусью
Фото: AA / Others
12 декабря 2023 г.

Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Беларусью о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих. Об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на официальный документ, опубликованный на официальном портале правовой информации РФ.

«Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих сил Российской Федерации и Республики Беларусь, подписанное в городе Минске 28 марта 2023 года», — говорится в документе.

Соглашение предусматривает порядок взаимодействия сторон по созданию и функционированию учебно-боевых центров, предназначенных для совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил России и Беларуси.

Также документ предусматривает практическую отработку этими частями задач боевой подготовки, боевого дежурства и повышения уровня слаженности и боевой выучки.

Подобные центры будут открываться на основании совместных решений министерств обороны двух стран, которые определят направления их деятельности, состав, структуру, численность, места дислокации, сроки формирования и порядок функционирования.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us