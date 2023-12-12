ВОЙНА В УКРАИНЕ
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МВФ одобрил Украине транш на $900 млн
Всего фонд оценивает потребности Украины на 2024 год в $42 млрд. Эта сумма необходима для возвращения страны на путь фискальной и внешней стабильности
МВФ одобрил Украине транш на $900 млн
Международный валютный фонд / Others
12 декабря 2023 г.

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил транш Украине на сумму, эквивалентную $900 млн. Об этом говорится в сообщении по итогам консультаций.

В МВФ отметили, что власти Украины выполнили все количественные критерии эффективности по состоянию на конец июня и ориентировочные цели на конец сентября. «Украинская экономика продолжает демонстрировать замечательную устойчивость, хотя перспективы остаются предметом исключительной неопределенности, связанной с войной», — говорится в сообщении.

В марте этого года МВФ утвердил выделение Украине кредита на $15,6 млрд, рассчитанного на четыре года. Первый транш в размере $2,7 млрд поступил в апреле. Второй, на $890 млн, был направлен в июне.

Как ранее писал TRT на русском, МВФ оценил потребности Украины на 2024 год в $42 млрд. Эти средства нужны «для возвращения страны на путь фиксальной и внешней стабильности», заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак. Помощь окажут США и другие страны G7, а также международные институты.

«Мы повысили наш прогноз роста ВВП на 2023 год до 4,5%, инфляция резко снизилась, валютный рынок стабилизировался, и это позволило Украине перейти от привязки обменного курса к режиму управляемого обменного курса», — сказала Козак на брифинге в Вашингтоне.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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