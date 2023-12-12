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20 израильских солдат погибли в Газе в результате «дружественного огня»
Из них 13 солдат были убиты после того, как в ходе перестрелок другие израильские части приняли их за палестинцев
20 израильских солдат погибли в Газе в результате «дружественного огня»
Фото: AA / Others
12 декабря 2023 г.

После начала наземной операции Израиля в секторе Газа 20 израильских солдат погибли в результате «дружественного огня». Об этом со ссылкой на заявление израильской армии сообщает агентство Анадолу.

Всего после начала наземной операции ВС Израиля потеряли погибшими 105 человек. Таким образом, потери в результате «дружественного огня» составляют одну пятую от общего числа погибших.

В заявлении армии также говорится, что из 20 солдат, погибших в результате «дружественного огня», 13 погибли в результате перестрелок после того, как были ошибочно идентифицированы как палестинские боевики.

Двое солдат были убиты в результате наезда на них военной техники, двое других погибли от осколков взрывчатки израильских сил, еще один солдат погиб от случайного ранения.

В заявлении отмечается, что армия постоянно проводит оценку продолжающихся боевых действий в Газе, в том числе оценку инцидентов с дружественным огнем, чтобы избежать их повторения.

Как писал TRT на русском, общее число израильских военнослужащих, убитых в палестинском эксклаве с 7 октября, достигло 430.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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