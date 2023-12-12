В Афинах состоялась турецко-греческая конференция. Глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун принял участие в мероприятии в формате видеоконференции.

«Мы открыли новую страницу в наших отношениях благодаря Афинской декларации о дружественных отношениях и добрососедстве. Я думаю, что эта общая воля, основанная на взаимном доверии, откроет множество возможностей для сотрудничества, которые принесут пользу нашим странам и региону. Мы, как Турецкая Республика, считаем, что у нас нет проблем, которые нельзя было бы преодолеть с нашими ближайшими соседями, такими как Греция, с которой у нас общая история и схожая культура».

По его словам, Турция и Греция могут расширять двустороннее сотрудничества во многих областях, включая экономику, торговлю, транспорт, энергетику, здравоохранение, технологии и образование. Он также отметил необходимость совместно бороться с дезинформацией в любых ее проявлениях.

Турция имеет успешный опыт по борьбе с дезинформацией и в том числе «раскрыла миру ложь, распространяемую Израилем в СМИ одновременно с его нападениями на гражданское население в секторе Газа».

«Мы обеспечили раскрытие фактов, чтобы несправедливость и бесчеловечное обращение с палестинским народом могли быть лучше поняты мировой общественностью», — отметил Алтун.

Он подчеркнул, что Турция всегда приветствовала усилия по углублению деловых связей и придавала этому большое значение: «В этом контексте мы всегда будем поддерживать укрепление диалога между нашими представителями СМИ, академическими сообществами и неправительственными организациями. Мы верим, что эта структура, которую мы построим вместе, послужит примером и внесет чрезвычайно позитивный вклад в стабильность нашего региона».