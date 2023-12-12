Вена не поддержит вступление Киева в Евросоюз, Украина не может получать привилегии, которыми не обладают другие кандидаты на вступление в ЕС, в частности, Босния и Герцеговина, подчеркнул канцлер Австрии Карл Нехаммер

По словам канцлера, если ЕС начнет переговоры о вступлении Украины, то это будет означать дискриминацию других кандидатов на членство в союзе — той же Боснии и Герцеговины, которая ожидает одобрения своей заявки с 2016 года.

«Не должно быть никакого фаворитизма по отношению к Украине по сравнению с Боснией и Герцеговиной, которая сейчас также ведет переговоры о вступлении», — уточнил канцлер.

По его словам, Украина и Молдова должны получить перспективу вступления в ЕС «в знак солидарности». Однако это не означает, что эти две страны должны вступать в союз по ускоренной процедуре в то время, как другие государства ожидают своей очереди в течение многих лет.

В ноябре Еврокомиссия поддержала начало переговоров с Киевом и Кишиневом об их вступлении в Евросоюз. На саммите лидеров ЕС 14-15 декабря этот вопрос станет одним из основных, наряду с выделением дальнейших пакетов помощи Украине — по этому вопросу в Евросоюзе тоже идут ожесточенные споры. В частности, Венгрия и Словакия не поддерживают дальнейшее финансирование Украины. Эти же страны ранее публично выступили против вступления Киева в союз.