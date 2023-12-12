Палата представителей Конгресса проголосовала за то, чтобы запретить ввоз обогащенного урана из России. Ограничение импорта поддержали обе ведущие партии.

Запрет коснется ввоза низкообогащенного урана, решение станет обязательным спустя 90 дней после вступления закона в силу. Действие запрета продлится до конца 2040 года. Чтобы закон вступил в силу, требуется одобрение в Сенате и в администрации президента Джо Байдена.

Принятый в нижней палате американского Конгресса запрет подразумевает исключения: ввоз российского урана будет разрешен, если в США не будет других источников урана для поддержания работы ядерных реакторов. В 2022 году на Россию приходилось 12% всего импорта урана, говорится в статистике Минэнерго США.

По другим данным, примерно треть обогащенного урана, используемого на атомных станциях в США, импортируется из России. РФ остается самым дешевым экспортером этого радиоактивного топлива в мире. Большая часть остального импорта США приходится на Европу.

Ранее помощница министра по ядерной энергетике Кэтрин Хафф предупредила, что Вашингтон находится в зависимости от российского ядерного топлива. По ее словам, это представляет критическую угрозу национальной безопасности. Американские компании платят около $1 млрд в год российскому государственному агентству «‎Росатом»‎ за поставку урана.

В МИД РФ сообщили, что не будут симметрично отвечать на запрет США. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не рассматривает запрет на экспорт ядерного топлива в Соединенные Штаты.