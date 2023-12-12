Всемирная продовольственная программа ООН (ФАО) заявила, что атаки Израиля по югу сектора Газы не позволяют раздавать гуманитарную помощь. Раздача продовольствия жителям сектора в значительной степени прекратилась из-за интенсивности боевых действий на юге сектора, отметили в организации.

Гуманитарное управление ООН (УКГВ) заявило 12 декабря, что ограниченная раздача помощи происходит в районе Рафах, но «в остальной части сектора Газа раздача помощи в основном прекратилась за последние несколько дней из-за интенсивности боевых действий и ограничений движения по главным дорогам».

Потоки помощи также ограничены из-за нехватки грузовиков в Газе, продолжающейся нехватки топлива, отключений связи и растущего числа сотрудников, которые не могут добраться до КПП Рафах с Египтом из-за интенсивности боевых действий, говорится в сообщении УКГВ.

Представитель Минздрава Газы Ашраф Аль-Кидра заявил, что 12 декабря израильские силы штурмовали больницу Камаль Адван на севере Газы и задерживали мужчин, включая медицинский персонал, во дворе больницы.

Представители ФАО сообщили, что 1,9 млн человек — 85% населения Газы — стали вынужденными переселенцами в результате атак Израиля. Организация описывает условия в южных районах, где они сконцентрировались, как «адские‎»‎.

Израиль продолжает военное вторжение в Газу, 12 декабря военные самолеты и танки Армии Израиля нанесли удары по южной части сектора. В городе Рафах на юге Газы, на границе с Египтом, в результате ночного израильского авиаудара погибли 22 человека, включая детей.

Рафах считался одной из немногих точек относительной безопасности, поскольку ранее израильская армия приказала палестинцам в Газе покинуть юг сектора в сторону границы с Египтом.

«‎‎Ночью мы не можем спать из-за бомбежек, а утром ходим по улицам в поисках еды для детей, еды нет», — рассказал агентству Reuters 40-летний Абу Халил из Рафаха, отец шестерых детей.

«Я не могу найти хлеб, а цены на рис, соль и бобы выросли в несколько раз. Это голод», — признался палестинец. — «Израиль убивает нас дважды: один раз бомбами и второй раз голодом».

Перемещенные лица, укрывающиеся в Рафахе, установили на открытых площадках палатки из дерева и нейлона. Некоторые спят на улице.