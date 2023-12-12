Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахян обсудили текущую ситуацию в секторе Газа, где с 7 октября израильские атаки унесли жизни уже более 18 000 палестинцев.

«Особое внимание было уделено текущей ситуации в зоне палестино-израильского конфликта», — говорится в заявлении МИД России, которое цитирует агентство Анадолу.

И Лавров, и Амир-Абдоллахян выразили взаимную обеспокоенность продолжающейся эскалацией конфликта и ухудшением гуманитарной ситуации в Газе.

«Стороны подчеркнули важность немедленного прекращения огня и оказания срочной помощи пострадавшему гражданскому населению, а также мобилизацию усилий ООН для этих целей», — говорится в заявлении.

Два дипломата также обсудили двусторонние вопросы и договорились ускорить работу по выработке всестороннего межгосударственного соглашения между Ираном и Россией, который Москва и Тегеран планируют подписать в ближайщей перспективе.

Как писал TRT на русском, 1 декабря израильская армия объявила об окончании перемирия в Газе и возобновлении боевых действий. При этом Израиль начал наносить удары не только по северной, но и по центральной части сектора Газа.

При этом 4 декабря Израиль объявил о расширении наземной операции на юг Газы. В частности израильские войска продвигаются в южную часть палестинского эксклава в район города Хан-Юнус.