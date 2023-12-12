Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 11 декабря провел встречу с верховным представителем Европейского союза по внешним связям Жозепом Борреллем. Переговоры политиков прошли в Брюсселе, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«‎‎В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Европейским союзом и Азербайджаном, в том числе в рамках "Восточного партнерства", а также текущая ситуация в регионе», — уточняет ведомство.

Глава МИД Азербайджана подчеркнул: Баку высоко ценит посреднические усилия президента Евросовета Шарля Мишеля в процессе нормализации отношений с Ереваном. Однако, подчеркнул министр, «‎‎предвзятые заявления, сделанные некоторыми официальными лицами Европейского союза, подрывают беспристрастную посредническую роль ЕС в указанном процессе».

Министр уточнил, что «‎установление добрососедских отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности — единственный путь к миру, стабильности и спокойствию на Южном Кавказе‎»‎, — отметили в МИД республики.

В ходе встречи политики также обсудили другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

В тот же день Жозеп Боррель написал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter), что Совет ЕС принял решение усилить «‎‎гражданскую миссию в Армении, увеличив присутствие на территории с 138 до 209 человек».