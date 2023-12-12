Готовность премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху нанести демонстративный визит в расположения подразделений ВВС, которые задействованы в оккупации сектора Газа, столкнулась с мощной ответной реакцией.

Военнослужащие части 669, которая участвует в кровопролитном вторжении, выступили с открытым письмом, в котором заявили, что «запланированные визиты премьер-министра не только не способствуют» оперативным планам, «но и нарушают оперативный фокус».

«Было бы лучше, если бы премьер-министр воздержался от этих визитов и сосредоточился на управлении крупнейшим кризисом в истории страны, который произошел при нем», –– отмечается в послании.

Скандал был вызван тем, что незадолго до визита канцелярия премьер-министра уведомила военных, что им необходимо держаться подальше от главы правительства.

Бывший заместитель директора Совета национальной безопасности Израиля Эран Эцион заметил в этой связи, что Нетаньяху боится смотреть военным в глаза.

«Так что же они делают? Эвакуируют личный состав подразделения. Посещают пустые ангары. Позируют с внедорожниками и секретными автомобилями», –– отметил Эцион.

По его словам, на следующих парламентских выборах израильтяне попросту «прогонят Нетаньяху из своей жизни».

Недоверие армии

О растущем недовольстве израильских военных фигурой премьер-министра ивритоязычные издания писали неоднократно. Почву для таких общественных настроений создала предпринятая в этом году попытка правящей коалиции протолкнуть юридическую реформу, которая бы лишила местных судей власти. На этом фоне сотни представителей резерва объявили об отказе посещать регулярные сборы в знак протеста.

После начала вторжения в Газу эти настроения углубились, пишет издание Israel Hayom. По его оценкам, кошмарный сценарий для Нетаньяху будет заключаться в возвращении домой тысяч демобилизованных военных, которые непременно проголосуют против него на следующих выборах. Это, как отмечает Israel Hayom, может побудить премьер-министра назначить досрочные парламентские выборы, чтобы использовать то время, когда солдаты еще находятся в оккупированном секторе Газа.