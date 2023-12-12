Американский президент Джо Байден рассказал о своей принадлежности к сионистам во время обращения в честь праздника Ханука. В частности, лидер США вспомнил, что 35 лет назад подвергся критике республиканцев из южных штатов за признание в поддержке сионизма.

«Необязательно быть евреем, чтобы быть сионистом, а я сионист», — сказал президент.

По его словам, сейчас в США наблюдается рост антисемитизма, что недопустимо: «Мы наблюдаем это в школах, колледжах, а также в социальных сетях».

Также, если верить заявлениям Байдена, его отец пережил атаку ХАМАС в Израиле 7 октября: «После 7 октября мой отец. <…> Отец вернулся в свой кибуц спасать оставшееся от его дома».

В действительности он рассказывал историю о человеке, который потерял сына в ходе нападения, и по ошибке назвал его своим отцом, впоследствии отказавшись от местоимения. Отец президента США ушел из жизни в 2002 году.

Байден часто допускает оговорки во время своих выступлений. Например, на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 18 октября лидер США заявил, что родился в Израиле.

«Государство Израиль было рождено для безопасности евреев всего мира, а я также родился там», — сказал президент США. При этом, как следует из официальной биографии президента Соединенных Штатов, в действительности он появился на свет в городе Скрантон, штат Пенсильвания, 20 ноября 1942 года.