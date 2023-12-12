В ближайшее время правительство Франции созовет паритетную согласительную комиссию из семи членов Сената (верхней палаты законодательного органа) и семи депутатов Национального собрания (нижней палаты) для дискуссии вокруг законопроекта об ужесточении миграционных правил, отклоненного накануне Нацсобранием.

Как заявил официальный представитель кабмина, министр-делегат Оливье Веран, итоговое решение комиссии будет вынесено на голосование сначала в Сенате, а затем в Нацсобрании.

«Если комиссия сможет согласовать единую позицию по законопроекту, то ее решение будет вынесено на голосование в обеих палатах», –– отметил Веран.

Отдельно министр подверг критике действия нижней палаты парламента, которая решила накануне отклонить законопроект. Он обвинил депутатов в том, что те таким образом «заявили об отказе от поиска компромисса» в сфере миграционной политики.

Критика инициативы

Французское правительство анонсировало жесткие меры против нелегальных мигрантов, представив своей флагманский законопроект на этом направлении. В документе содержались меры, усложняющие миграционные правила, а также пункт о легализации работников без документов в сферах, где не хватает персонала. В случае реализации инициатива предполагает высылку большого количества людей.

Члены оппозиционных сил неожиданно объединили свои действия в Национальном собрании, чтобы проголосовать против спорного закона, даже не обсуждая его. Это спровоцировало политический кризис. Критика последовала со стороны крайне правых, так и со стороны крайне левых по противоположным причинам.

Тем не менее, правительство Франции может использовать свои конституционные полномочия, которые позволяют ему в одностороннем порядке принимать законы, как это произошло со спорными пенсионными реформами, выдвинутыми сторонниками Макрона.