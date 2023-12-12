За первые 11 месяцев текущего года в Турции зарегистрировано рекордное количество круизных судов и пассажиров, которые посетили страну. Об этом сообщило во вторник Министерство транспорта и инфраструктуры страны.

«Количество круизных судов, заходящих в наши порты, достигло 1167 с ростом на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество пассажиров круизных судов достигло 1,5 млн с ростом на 51,6%», — цитирует агентство Анадолу заявление министерства.

Таким образом, поставленная ранее задача выйти на 1,5 миллиона круизных пассажиров в год уже достигнута.

Только в ноябре в турецкие порты зашло 95 круизных лайнеров, что на 39,7% больше чем годом ранее.

Больше всего круизных лайнеров за 11-месячный период приняла курортная провинция Эгейского моря Кушадасы, через которую прошли 523 судна.