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Турцию за год посетило рекордное количество круизных лайнеров
За первые 11 месяцев года в порты Турции зашло почти на 20% больше лайнеров, чем за аналогичный период прошлого года
Турцию за год посетило рекордное количество круизных лайнеров
Фото: AA / Others
12 декабря 2023 г.

За первые 11 месяцев текущего года в Турции зарегистрировано рекордное количество круизных судов и пассажиров, которые посетили страну. Об этом сообщило во вторник Министерство транспорта и инфраструктуры страны.

«Количество круизных судов, заходящих в наши порты, достигло 1167 с ростом на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество пассажиров круизных судов достигло 1,5 млн с ростом на 51,6%», — цитирует агентство Анадолу заявление министерства.

Таким образом, поставленная ранее задача выйти на 1,5 миллиона круизных пассажиров в год уже достигнута.

Только в ноябре в турецкие порты зашло 95 круизных лайнеров, что на 39,7% больше чем годом ранее.

Больше всего круизных лайнеров за 11-месячный период приняла курортная провинция Эгейского моря Кушадасы, через которую прошли 523 судна.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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