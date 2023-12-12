Президент США Джо Байден заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен «принять трудное решение» и скорректировать состав своего правительства.

«Это самое консервативное правительство в истории Израиля», –– заявил американский лидер во время встречи с донорами Демократической партии США, подчеркнув, что Нетаньяху должен «укрепить и изменить состав правительства», чтобы найти долгосрочное решение израильско-палестинского конфликта.

По мнению американского лидера, действующее руководство Израиля не согласно с необходимостью разрешения израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств.

Байден также выразил уверенность в том, что Израиль теряет поддержку на международном уровне из-за гибели гражданского населения в секторе Газа во время неизбирательных и жестоких бомбардировок.

Американский канал CNN обращает внимание на то, что это одно из самых откровенных высказываний Байдена на тему продолжающейся израильской оккупации в секторе Газа. С начала израильского вторжения Байден воздерживался от резкой критики в адрес правительства, возглавляемого Нетаньяху. Все трения между двумя союзниками становились достоянием общественности исключительно с подачи СМИ.