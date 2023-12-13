Страны, поддержавшие резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН с призывом о прекращении огня в секторе Газа, засвидетельствовали враждебность и насильственное уничтожение Израилем палестинского народа. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря президента Палестины Набиль Абу Рудейна, передает TRT Haber.

Он также призвал выполнить решение по резолюции как можно скорее, чтобы остановить насилие в секторе Газа.

Напомним, в ночь на 13 декабря Генассамблея ООН приняла предложенную Египтом и Мавританией резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа. За нее проголосовали 153 страны. При этом 10 государств выступили против, включая США, Израиль, Австрию и Чехию. Еще 23 страны воздержались, в том числе Великобритания, Украина, Германия, Италия и Грузия.

Ранее, 9 декабря, США в ходе заседания Совета Безопасности ООН наложили вето на резолюцию о немедленном прекращении огня в Газе. Страна стала единственным членом совета, проголосовавшим против проекта, подготовленного Объединенным Арабскими Эмиратами совместно с более чем 80 странами, включая Турцию.

Как писал TRT на русском, после этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к реформированию Совбеза ООН. «Из-за вето США решение принято не было. Крайне важно реформировать Совет Безопасности ООН», — сказал он в своем выступлении на мероприятии, посвященном Всемирному дню прав человека в Стамбуле.