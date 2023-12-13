ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
ЦАХАЛ затапливает туннели ХАМАС морской водой
Это может привести к экологической катастрофе в секторе Газа. Снабжение региона пресной водой будет полностью разрушено
ЦАХАЛ затапливает туннели ХАМАС морской водой
Израильская армия практически полностью разрушила сектор Газа / Others
13 декабря 2023 г.

Израильские военные начали закачивать морскую воду в комплекс туннелей, построенный палестинским движением ХАМАС, сообщил The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Процесс находится на ранней стадии. По мнению американских чиновников, на затопление туннелей может уйти несколько недель.

В прошлом месяце Израиль установил пять насосов в Средиземном море, а затем добавил к ним еще два и провел некоторые испытания, говорится в статье. Каждый из насосов способен закачивать тысячи кубометров воды в час.

Последствия таких действий непредсказуемы и могут спровоцировать экологическую катастрофу в оккупированном палестинском анклаве. В частности, водоснабжение в секторе Газа может быть полностью разрушено. Кроме того, есть вероятность, что в почву попадут опасные вещества, которые, вероятно, находятся в туннелях.

Это решение может вызвать резкое осуждение со стороны всего мира и поставить президента США Джо Байдена и его администрацию в сложную ситуацию.

Президент США Джо Байден отказался напрямую отвечать на вопрос о сообщениях о том, что Израиль закачивает морскую воду в туннельный комплекс ХАМАС в секторе Газа, сославшись только на утверждения о том, что в намеченных районах не было заложников, пишет Reuters.

Напомним, в ночь на 13 декабря Генассамблея ООН приняла предложенную Египтом и Мавританией резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа. За нее проголосовали 153 страны. При этом 10 государств выступили против, включая США, Израиль, Австрию и Чехию. Еще 23 страны воздержались, в том числе Великобритания, Украина, Германия, Италия и Грузия.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us