Израильские военные начали закачивать морскую воду в комплекс туннелей, построенный палестинским движением ХАМАС, сообщил The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Процесс находится на ранней стадии. По мнению американских чиновников, на затопление туннелей может уйти несколько недель.

В прошлом месяце Израиль установил пять насосов в Средиземном море, а затем добавил к ним еще два и провел некоторые испытания, говорится в статье. Каждый из насосов способен закачивать тысячи кубометров воды в час.

Последствия таких действий непредсказуемы и могут спровоцировать экологическую катастрофу в оккупированном палестинском анклаве. В частности, водоснабжение в секторе Газа может быть полностью разрушено. Кроме того, есть вероятность, что в почву попадут опасные вещества, которые, вероятно, находятся в туннелях.

Это решение может вызвать резкое осуждение со стороны всего мира и поставить президента США Джо Байдена и его администрацию в сложную ситуацию.

Президент США Джо Байден отказался напрямую отвечать на вопрос о сообщениях о том, что Израиль закачивает морскую воду в туннельный комплекс ХАМАС в секторе Газа, сославшись только на утверждения о том, что в намеченных районах не было заложников, пишет Reuters.

Напомним, в ночь на 13 декабря Генассамблея ООН приняла предложенную Египтом и Мавританией резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа. За нее проголосовали 153 страны. При этом 10 государств выступили против, включая США, Израиль, Австрию и Чехию. Еще 23 страны воздержались, в том числе Великобритания, Украина, Германия, Италия и Грузия.