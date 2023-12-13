В Египте 12 декабря в 21:00 завершилось голосование на выборах президента страны. Глава исполкома Национальной избирательной комиссии Ахмед Бандари отметил, что явка на избирательных участках была чрезвычайно высокой. «Участие граждан в нынешних выборах президента было историческим из-за высокой явки на избирательных участках», — сказал он.

В среду, 13 декабря, должен быть завершен подсчет голосов в местных избирательных комиссиях. Затем результаты будут переданы в региональные комитеты, а оттуда доставлены в штаб-квартиру Национальной избирательной комиссии в Каире для определения результатов проведения выборов. Это же время предусмотрено для направления жалоб о нарушениях во время избирательной кампании.

В качестве кандидатов на высший государственный пост в выборах участвовали четыре претендента: действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, деятель левой оппозиции Фарид Захран, юрист Абдель Санад Ямама, лидер Народно-республиканской партии Хазем Омар.

При необходимости второй тур президентских выборов пройдет за пределами страны с 5 по 7 января, а в Египте — с 8 по 10 января.

Напомним, дата проведения выборов была объявлена Национальной избирательной комиссией Египта 25 сентября. В начале октября нынешний лидер страны сообщил, что будет баллотироваться на третий срок.