После начала войны в Украине вопрос вступления в НАТО для Киева стал наиболее актуальным. В сентябре прошлого года президент страны Владимир Зеленский подписал заявку на ускоренное вступление в военный альянс, чтобы заручиться гарантиями безопасности для государства. Однако большого прогресса с тех пор достигнуто не было.

На пресс-конференции в Белом доме американского президента Джо Байдена вновь спросили, при каких условиях Вашингтон готов поддержать приглашение Украины в альянс. «НАТО будет в будущем Украины, без сомнения. Но, как мы уже говорили в Вильнюсе, Украина станет членом НАТО, когда все союзники дадут согласие и будут выполнены условия. Сейчас же нам нужно убедиться, что Украина одержит победу в войне», — сказал американский лидер.

При этом в конце ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что все участники альянса согласны на вступление в него Украины, отметив, что сегодня Украины находится «ближе к НАТО, чем когда-либо».

«Мы уже видим, что они внесли конкретные изменения в законодательство, в том числе по вопросам борьбы с терроризмом. Они пересматривают систему закупок для обороны в консультации с НАТО, а также занимаются модернизацией своих разведывательных служб. Это лишь несколько примеров того, как Украина меняется, как она адаптирует свою систему, занимаясь в том числе борьбой с коррупцией», — сказал он.

Ранее TRT на русском писал, что Украина не получала предложений от западных союзников отказаться от территорий в обмен на членство в альянсе. «Украина не будет торговать своими территориями в обмен ни на что. Я могу подтвердить, что никаких официальных предложений со стороны ни НАТО, ни каких-либо других наших западных партнеров по отказу Украины от территорий в обмен на какие-либо другие шаги не было», — подчеркнул замглавы МИД Евгений Перебейнис.