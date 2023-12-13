Несколько союзников США, в том числе Австралия, Канада и Япония, изменили свою позицию и проголосовали в пользу резолюции ООН с требованием о немедленном прекращении огня в зоне израильско-палестинского конфликта. Как сообщила газета The Washington Post, результаты голосования свидетельствуют об «изоляции США и Израиля».

Издание отмечает, что на решение этих стран повлияло увеличение числа жертв среди палестинского гражданского населения, а также растущие общественные протесты. По последним данным, количество смертей в секторе Газа превысило 18,5 тысяч.

«[Результаты голосования] показали почти полную изоляцию Соединенных Штатов <…> и отсутствие согласия с американо-израильской точкой зрения, — приводит газета слова профессора современных арабских исследований Колумбийского университета Рашида Халиди. — Хотя западные правительства в целом поддерживают Израиль, общественное мнение в этих странах меняется».

Напомним, в ночь на 13 декабря Генассамблея ООН приняла предложенную Египтом и Мавританией резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа. За нее проголосовали 153 страны. При этом 10 государств выступили против, включая США, Израиль, Австрию и Чехию. Еще 23 страны воздержались, в том числе Великобритания, Украина, Германия, Италия и Грузия.

Ранее, 9 декабря, США в ходе заседания Совета Безопасности ООН наложили вето на резолюцию о немедленном прекращении огня в Газе. Страна стала единственным членом совета, проголосовавшим против проекта, подготовленного Объединенным Арабскими Эмиратами совместно с более чем 80 странами, включая Турцию.