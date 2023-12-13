Крупнейший оператор мобильной связи Украины «‎Киевстар»‎ подвергся мощнейшей кибератаке с тех пор, как Россия начала боевые действия в феврале 2022 года.

«Киевстар» обслуживает более половины населения Украины, потому сбой в работе оператора привел к отключению важнейших сервисов страны, включая банки, повреждению ИТ-инфраструктуры. Атака также вывела из строя системы оповещения о воздушной тревоге в некоторых частях Киева. Уточняется, что украинских военных отключение связи не затронуло.

В Службе безопасности Украины сообщили, что за сбоем стоит кибератака, осуществленная российскими службами безопасности. Ответственность за атаку взяла на себя хакерская группа из России Killnet, однако она не предоставила доказательств.

Глава «‎Киевстар»‎ Александр Комаров заявил, что нападение стало «результатом» войны с Россией. По его словам, хакерская атака существенно повредила инфраструктуру оператора.

«‎‎Мы не смогли противостоять ей на виртуальном уровне, поэтому отключили "Киевстар" физически, чтобы ограничить доступ противника», — отметил глава оператора.

Он уточнил, что провайдер надеется восстановить работу к концу 13 декабря. Уже к ночи 12 декабря компания смогла частично восстановить услуги фиксированной связи.

У «Киевстара» 24,3 миллиона абонентов мобильной связи, а также более 1,1 млн абонентов домашнего интернета. Украинские чиновники заявили, что в результате кибератаки пострадали системы оповещения о воздушной тревоге в более чем 75 населенных пунктах Киевской области, окружающей столицу. Потому временно объявлять воздушную опасность в Киеве и области будут через громкоговорители.