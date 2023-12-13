Крупнейший оператор мобильной связи Украины «Киевстар» подвергся мощнейшей кибератаке с тех пор, как Россия начала боевые действия в феврале 2022 года.
«Киевстар» обслуживает более половины населения Украины, потому сбой в работе оператора привел к отключению важнейших сервисов страны, включая банки, повреждению ИТ-инфраструктуры. Атака также вывела из строя системы оповещения о воздушной тревоге в некоторых частях Киева. Уточняется, что украинских военных отключение связи не затронуло.
В Службе безопасности Украины сообщили, что за сбоем стоит кибератака, осуществленная российскими службами безопасности. Ответственность за атаку взяла на себя хакерская группа из России Killnet, однако она не предоставила доказательств.
Глава «Киевстар» Александр Комаров заявил, что нападение стало «результатом» войны с Россией. По его словам, хакерская атака существенно повредила инфраструктуру оператора.
«Мы не смогли противостоять ей на виртуальном уровне, поэтому отключили "Киевстар" физически, чтобы ограничить доступ противника», — отметил глава оператора.
Он уточнил, что провайдер надеется восстановить работу к концу 13 декабря. Уже к ночи 12 декабря компания смогла частично восстановить услуги фиксированной связи.
У «Киевстара» 24,3 миллиона абонентов мобильной связи, а также более 1,1 млн абонентов домашнего интернета. Украинские чиновники заявили, что в результате кибератаки пострадали системы оповещения о воздушной тревоге в более чем 75 населенных пунктах Киевской области, окружающей столицу. Потому временно объявлять воздушную опасность в Киеве и области будут через громкоговорители.