Венгрия готова снять вето на четырехлетний пакет поддержки Украины в размере €50 млрд, если Евросоюз разморозит финансирование Будапешта. Речь идет о замороженном пакете помощи Венгрии в размере €30 млрд. Об этом 12 декабря заявил главный политический советник венгерского премьер-министра Виктора Орбана Балаш Орбан.

Ранее Венгрия и Словакия заблокировали предложение Еврокомиссии выделить Украине €50 млрд в рамках четырехлетнего пакета помощи.

«Финансирование Венгрии со стороны ЕС и финансирование Украины — это два отдельных вопроса‎», — отметил политик. — «‎‎‎Но если ЕС настаивает на том, что финансирование Украины должно осуществляться из измененного бюджета ЕС, тогда эти два вопроса становятся взаимосвязанными».

Брюссель в 2022 году заморозил отправку Венгрии порядка €30 млрд, указав на проблемы с верховенством закона и коррупцией. При этом ЕС поставил Будапешту условие: необходимо обеспечить академическую свободу, а также реформировать систему предоставления убежища.

При этом Орбан уточнил: Будапешт по-прежнему не поддерживает предложение Еврокомиссии выделить помощь Украине на четыре года. Правительство Венгрии рекомендует ЕС предложить Киеву финансирование на один год без изменений в бюджете. Политический советник подчеркнул: Венгрия «рассмотрит возможность внести вклад» в этот пакет.

Это не первый раз, когда Будапешт ставит подобное условие в свете переговоров о поддержке Украины. В прошлом году венгерское руководство также выступало против выделения Киеву финансовой помощи в размере €18 млрд. Тогда Брюссель выделил субсидии и самой Венгрии, после чего страна согласовала поддержку Украины.

Будапешт, однако, последовательно продолжает выступать против членства Украины в Евросоюзе, этот вопрос остается «красной линией» для Венгрии, уточнил политический советник венгерского премьера. По его словам, республика считает украинский курс не соответствующим критериям для вступления в союз. В связи с этим необходимо отложить начало переговоров о присоединении Украины к блоку, чтобы избежать «отправки негативного сигнала Украине».