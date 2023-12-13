Азербайджан в следующем году запустит в Зангезурском промышленном парке два предприятия, сумма инвестиций составит более 11 млн манатов ($6,4 млн). Об этом сообщает Агентство по развитию экономических зон (IZIA) республики.

В октябре 2024 года фирма «İmprotex Qarabağ Sənaye Kompleksi» запустит в экономической зоне предприятие по производству миноискателей, спецтехники и металлических изделий. Инвестиции в проект составляют 7,4 млн манатов ($4,3 млн). Проект создаст 124 рабочих места.

Компания планирует производить в Восточном Зангезуре модели миноискателей «Revival P» (для поиска противопехотных мин) и «Revival T» (для обнаружения противотанковых). В год планируется выпускать до 100 единиц миноискателей обоих типов.

Второй проект в экономической зоне — производство бетона и сухого клея. Его будет реализовывать компания «Holcim Azerbaycan». Сумма инвестиций в проект составит 3,4 млн манатов ($2 млн). Проект создаст свыше 20 новых рабочих мест. На территории промпарка фирма намерена создан терминал по реализации цемента.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в октябре 2021 года подписал указ о создании промышленного парка «Экономическая зона долины Араз» в Джабраильском районе. Площадь парка — 200 га.