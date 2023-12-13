ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Азербайджан в 2024 году запустит два предприятия в Зангезурском промпарке
На территории промышленного парка «‎Экономическая зона долины Араз» ‎планируется открыть производство миноискателей, а также завод по изготовлению бетона и сухого клея. Инвестиции в проекты составят $6,4 млн
Азербайджан в 2024 году запустит два предприятия в Зангезурском промпарке
 Агентство по развитию экономических зон (IZIA) Азербайджана / Others
13 декабря 2023 г.

Азербайджан в следующем году запустит в Зангезурском промышленном парке два предприятия, сумма инвестиций составит более 11 млн манатов ($6,4 млн). Об этом сообщает Агентство по развитию экономических зон (IZIA) республики.

В октябре 2024 года фирма «İmprotex Qarabağ Sənaye Kompleksi» запустит в экономической зоне предприятие по производству миноискателей, спецтехники и металлических изделий. Инвестиции в проект составляют 7,4 млн манатов ($4,3 млн). Проект создаст 124 рабочих места.

Компания планирует производить в Восточном Зангезуре модели миноискателей «Revival P» (для поиска противопехотных мин) и «Revival T» (для обнаружения противотанковых). В год планируется выпускать до 100 единиц миноискателей обоих типов.

Второй проект в экономической зоне — производство бетона и сухого клея. Его будет реализовывать компания «Holcim Azerbaycan». Сумма инвестиций в проект составит 3,4 млн манатов ($2 млн). Проект создаст свыше 20 новых рабочих мест. На территории промпарка фирма намерена создан терминал по реализации цемента.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в октябре 2021 года подписал указ о создании промышленного парка «Экономическая зона долины Араз» в Джабраильском районе. Площадь парка — 200 га.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us