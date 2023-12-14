Израильская армия наносит удары по жилым домам, больницам, школам, мечетям, бомбит рынки и пекарни, уничтожает источники с пресной водой. В сектор Газа поступает ограниченный объем гуманитарной помощи, но его точно не хватает на все население палестинского эксклава. Местные жители рассказали о том, как они выживают под израильскими атаками.

Хасунэ Искафи живет в районе Шуджайе в секторе Газа. У него есть жена и маленькая дочь. Сначала они отказывались покидать свой дом, но после того, как ракеты стали попадать уже в соседние здания, было принято непростое решение найти более безопасное место.

«Мы выходили из дома под интенсивными воздушными атаками. Сначала пришли в школу, где уже укрывались другие перемещенные лица», — поделился он. Однако и в школе было оставаться небезопасно.

Искафи признался, что, прежде чем выйти из здания, долго держался за дверь, собираясь с духом. «Я искал еду среди развалин домов, подвергшихся бомбардировке. Я рисковал своей жизнью, чтобы найти что-нибудь поесть, чтобы утолить голод моей маленькой дочери и моей семьи, но смог найти только 3 куска печенья». Многие люди в секторе Газа оказались в такой ситуации, добавил он.

Другой житель сектора Газа Раид Неджар рассказал, что найти еду чрезвычайно сложно. «Невозможно найти муку. Но даже если удастся ее найти, то нет ни дров, ни газа, на которых можно что-либо приготовить».

Мужчина вместе со своей семьей пытается укрыться от израильских бомбардировок в здании школы. Однако последние несколько дней военные взяли здание в осаду. «Мы боимся, что люди умрут от голода и жажды», — поделился он.